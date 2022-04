Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit drei Haftbefehlen gesucht - Bundespolizei verhaftet Einbrecher

Hamm (ots)

Einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hamm in der Nacht zum Dienstag (26. April) verhaftet.

Bei der Kontrolle des 34-jährigen Rumänen stellten die Bundespolizisten drei Haftbefehle fest. Die Staatsanwaltschaft Essen suchte ihn aufgrund einer Verurteilung aus dem Jahr 2016. Er hatte noch eine viermonatige Freiheitsstrafe wegen versuchten Diebstahls mit Waffen zu verbüßen. Jeweils mit einem Untersuchungshaftbefehl suchten ihn die Amtsgerichte Duisburg und Duisburg-Ruhrort. Hier ging es um mehrere Einbrüche sowie eine gefährliche Körperverletzung durch einen Messerstich.

Der Gesuchte wurde verhaftet und im Polizeigewahrsam in Hamm untergebracht, bis er am Dienstag dem Amtsgericht Hamm zur Eröffnung der Haftbefehle vorgeführt wird.

