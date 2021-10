Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei wegen Beleidigung gerufen - Mit Softair-Waffe und Tierabwehrspray in S-Bahn

Dortmund (ots)

Sonntagnachmittag (10. Oktober) beleidigte ein 39-Jähriger einen Reisenden (52) in der S-Bahn. Während der Kontrolle kam eine Softair-Waffe sowie ein Tierabwehrspray zum Vorschein.

Gegen 13:50 Uhr informierte der 52-jährige Dortmunder die Bundespolizei, dass er in der S 5 von Witten Hauptbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof beleidigt worden sei. Die Einsatzkräfte warteten am Bahnsteig des Dortmunder Hauptbahnhofs auf die einfahrende S-Bahn und nahmen die Männer in Empfang. Der 39-Jährige soll während der gesamten Fahrt keinen Mund-Nasenschutz getragen haben und auch am Bahnsteig trug er keine. Die Einsatzkräfte wiesen den gebürtigen Bochumer auf die Tragepflicht hin.

Die Beamten fanden bei dem Deutschen eine Softair-Waffe sowie ein Tierabwehrspray. Zur Gefahrenabwehr wurden die Gegenstände sichergestellt. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, begleiteten die Einsatzkräfte ihn zur Bundespolizeiwache.

Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führen einer Anscheinswaffe und wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung ein. *RO

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell