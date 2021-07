Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Monsterstarke Aktion der Bundespolizei gegen Taschendiebe am Essener Hauptbahnhof

Essen (ots)

Scheibenklopfer, Blumenschenker, Anrempler, Stau-Erzeuger, Beschmutzer, falsche Touristen - die Bundespolizei Essen hilft, die Tricks der Taschendiebe zu erkennen und Schaden zu verhindern!

Am Sonntag, den 11. Juli in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr bietet die Bundespolizei Taschendieben am Essener Hauptbahnhof die Stirn. Die Beamten vor Ort geben Tipps, wie sich Reisende vor Taschendieben schützen können, und beantworten die Fragen der Reisenden. Der Infostand ist in der Haupthalle des Hauptbahnhofs zu finden, an dem sowohl die Bundespolizei als auch der Fachreferent Prävention NRW der Deutschen Bahn AG vertreten ist.

Dabei stellen sich auch die sechs kleinen, bunten Monster der internationalen Präventionskampagne "Stop Pickpockets" vor.

Das schöne Wetter, die Lockerungen der coronabedingten Kontaktreduzierungen sowie die Sommerferien in NRW treiben nicht nur Reisende und Urlauber, sondern auch dreiste Taschen- und Gepäckdiebe nach draußen. Besonders gefährdet ist das Hab und Gut an belebten und überlaufenen Orten - wie beispielsweise dem Bahnhof.

Initiiert durch die Bundespolizei startete Ende März die Kampagne (stop-pickpockets.eu) mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Gefahren des Taschendiebstahls zu schaffen. Jede und jeder Reisende soll in die Lage versetzt werden, die Tricks frühzeitig zu erkennen und sein Gepäck und Wertsachen vor Dieben zu schützen. *RO

