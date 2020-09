Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach dreistem Kofferdiebstahl - Bundespolizei bittet um Hinweise!

Essen - Rüsselsheim am Main (ots)

Eine 21-jährige Frau aus Rüsselsheim am Main wurde bereits am 14. Juli 2020 Opfer eines dreisten Kofferdiebstahls. Die Frau wollte im Essener Hauptbahnhof einen ICE in Richtung München nutzen.

Im Zug verstaute sie Ihren Koffer in der Kofferablage ihres Abteils und setzte sich anschließend auf ihren Sitzplatz. Dort lief kurz darauf ein Mann an ihr vorbei, der einen baugleichen Koffer wie den der 21-Jährigen hinter sich herzog.

Daraufhin überprüfte die Rüsselsheimerin die Kofferablage und stellte fest, dass ihr Koffer entwendet wurde. Sofort lief sie auf den Bahnsteig und schrie öffentlichkeitswirksam dem Kofferdieb hinterher. Dieser soll dann den Koffer auf dem Bahnsteig zurückgelassen haben und entfernte sich in den Personentunnel.

Mit Beschluss des Essener Amtsgerichts fahndet die Bundespolizei mit Bildern der Videoüberwachung aus dem Essener Hauptbahnhof nach dem Tatverdächtigen.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person oder zu ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen. *ST

