Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei nach gefährlicher Körperverletzung in Köln-Nippes

Köln (ots)

Nachdem ein Mann am 26.06.2020 einen Reisenden in der S-Bahn S11 am Haltepunkt Köln-Nippes angegriffen hatte, sucht die Bundespolizei nun mit Beschluss des Amtsgerichts Köln nach dem Täter.

Am 26.06.2020 gegen 19:15 Uhr griff ein Mann in der S11 Richtung Düsseldorf auf Höhe des Haltepunktes Köln-Nippes unvermittelt einen Reisenden an. Nach bisherigen Informationen gab es vorab weder ein Streitgespräch, noch andere Kontakte zwischen beiden Personen. Der Angreifer schlug den Mann zu Boden und trat noch mehrfach auf ihn ein. Dann verließ er am Haltepunkt Köln-Nippes die S-Bahn, stieg in die am gegenüberliegenden Bahnsteig stehende S-Bahn wieder ein und floh vom Tatort. Am Haltepunkt Köln-Hansaring verließ der Tatverdächtige den kameraüberwachten Bereich.

Der Angreifer hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild mit braunen Haaren, die am Hinterkopf lichter werden. Er ist ca. 180-185cm groß, besitzt eine schlanke Statur mit Bauchansatz. Zum Tatzeitpunkt trug er ein Trikot des 2. Bundesliga-Fußballvereins Hannover 96 mit kurzer Hose, beides in leuchtendem Rot.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den bisher unbekannten Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beigefügten Fotos vom Haltepunkt Hansaring werden laut Beschluss des Amtsgerichtes Köln für eine Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang fragt die Bundespolizei:

Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicetelefonnummer 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist außerdem auf der Homepage der Bundespolizei unter folgendem Link eingestellt: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2020/oefa_20_2020.html

