Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mädchen erstattet Anzeige und wird von Bundespolizisten in Gewahrsam genommen

Dortmund/Bochum (ots)

Ein 15-jähriges Mädchen suchte am gestrigen Abend (11. Juni) Hilfe bei der Dortmunder Bundespolizei. Sie gab gegenüber den Polizisten auf der Wache am Hauptbahnhof an, dass ihr Smartphone gestohlen wurde. Dieses wolle sie nun beanzeigen. Da das Mädchen aus Bochum jedoch minderjährig war, riefen die Bundespolizisten den Vater der 15-Jährigen an. Dieser teilte ihnen mit, dass seine Tochter bereits seit Montag von zu Hause abgängig sei und er sie aus Dortmund abholen würde.

Daraufhin nahmen die Polizisten die Bochumerin in Gewahrsam und übergaben sie nur kurze Zeit später -nachdem die Diebstahlsanzeige aufgenommen wurde- in die Obhut ihres Vaters.

