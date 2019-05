Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte legen Hindernisse in die Bahngleise, Bundespolizei ermittelt

Brügge/NRW (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Abend (13. Mai) Gegenstände auf die Bahnbetriebsgleise zwischen Brügge und Hagen gelegt. Ein Zug überfuhr diese und wurde beschädigt. Die Bundespolizei in Dortmund ermittelt nun und sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben am gestrigen frühen Abend Gegenstände auf die Gleise der Bahnstrecke Brügge - Hagen gelegt. Eine Regionalbahn überführ gegen 18.18 Uhr einen Betonblock und den Baumstamm (beides hatte eine Länge von etwa 40 cm). Diese Gegenstände befanden sich etwa 600m vom Bahnhof Brügge in Richtung Schalksmühle. Bei der Kollision mit den Hindernissen wurde der Zug so stark beschädigt, dass er seine Fahrt nicht fortsetzen konnte und nur mit geringer Geschwindigkeit zurück nach Brügge gezogen werden musste. Nach aktuellem Kenntnisstand kamen Reisende bei dem Aufprall offensichtlich nicht zu Schaden. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Wer hat eine oder mehrere Person/en beobachtet, die sich im Gleisbereich vor dem Bahnhof in Brügge bewegt haben. Zudem bitten wir auch Personen, die sich bei diesem Vorfall verletzt haben, unmittelbar mit der Bundespolizei Kontakt aufzunehmen. Hinweise nehmen wir unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888 000 entgegen.

Die Bundespolizei weißt zudem darauf hin, dass bei solchen Taten Lebensgefahr besteht. Hierbei haben sie nicht nur der oder die Täter in Gefahr gebracht, sondern auch andere Menschen erheblich gefährdet. Beim Überfahren der Betonteile durch Züge splittert der Stein, dadurch können sich einzelne Teile lösen, wie Geschosse wirken und Personen treffen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der entstandene Sachschaden wird aktuell begutachtet und kann noch nicht beziffert werden.

