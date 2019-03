Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Diebesbande an Bahngleisen in Menden

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Am frühen Morgen stellte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Menden eine Diebesbande, die Arbeitsmaterial von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG entwendete.

Am 15.03.2019 gegen 01:30 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert, da sich an einer Baustelle in der Nähe des Bahnhofs in Menden mehrere Männer an Baumaterial zu schaffen machten.

Als die Streife wenig später eintraf, stellten sie einen Transporter fest, in dem bereits entwendetes Absperrmaterial eingeladen war. Kurz darauf tauchten fünf Männer mit weiterem Diebesgut auf. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass alle Männer bereits hinreichend polizeilich bekannt waren. Einer der Männer hatte keinen festen Wohnsitz und wurde deshalb festgenommen. Die anderen Männer wurden aufgrund fehlender Haftgründe nach der Identitätsfeststellung entlassen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen "Bandendiebstahl" ein. Weitere Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Johanna Hanke



Telefon: (0221) 16093-102

Mobil: 0173 / 5621184

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell