BPOL NRW: "Auto"- erotische Handlungen im Strumpfkostüm - Bundespolizei stellt Drogen sicher

Aachen (ots) - Als Streifenbeamter hat man schon eine Menge gesehen, gibt´s nicht entspricht daher auch nicht dem Vokabular der leidgeprüften Beamten. Immerhin waren die Kollegen dann doch einigermaßen beeindruckt, nachdem sie ein auf einem Rastplatz in Aachen auffälliges Fahrzeug kontrollierten. Als Insassen identifizieren sie am vergangenen Freitag einen 42-jährigen Mann. In einem Ganzkörperstrumpfhosenanzug gekleidet führte er an seinem entblößten Genital manuelle Handlungen aus. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von bewusstseinsverändernden Substanzen stand, nahmen die Beamten eine Nachschau in seinem Fahrzeug vor. Dabei entdeckten sie 4 Gramm Amphetamine. Diese wurden vor Ort beschlagnahmt. Der Mann wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Aufgrund des Drogenkonsums wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

Christof Irrgang



Telefon: 0241 568 37 - 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell