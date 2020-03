Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, den 03.März 2020, zwischen 03.00 Uhr und 11.40 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Alten Hauptstraße ein und durchwühlten dort mehrere Schränke. Aus dem Objekt wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:0449193160) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Montag, den 02.März 2020, gegen 17.00 Uhr und Dienstag, den 03.März 2020, um 09.45 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Betonmauer der Grundschule an der Schulstraße mit Farbe beschmiert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Zudem wurde ein Stromkasten in der Mehrenkamper Straße mit Farbe besprüht. Der Schaden in diesem Fall beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, den 03.März 2020, gegen 14.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Böseler mit seinem PKW, Mercedes die Sedelsberger Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand und nicht im Besitz eines Führerscheins war. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel des PKW sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 03.März 2020, gegen 02.00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Barßeler mit seinem PKW, Renault die Loher Straße aus Godensholt kommend in Richtung Barßel. Beim Durchfahren des Loher Kreisels verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr zunächst über den Kreisel, geriet dann nach rechts von der Fahrbahn ab und durchquerte den Gartenzaun eines dortigen Anwohners. Anschließend flüchtete er fußläufig von der Unfallstelle und meldete sich erst am darauffolgenden Tag bei der örtlichen Polizeidienststelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.: 044999430) in Verbindung zu setzen.

