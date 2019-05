Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Körperverletzung in Hopen, Polizei sucht Zeugen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Nach einer Körperverletzung am Dienstagnachmittag (28.05.2019) in Lohne, Hopener Burgwald, sucht die Polizei nach einem älteren Paar, das offenbar Zeuge des Vorfalls war. Dort hatten sich ein junger Mann und eine junge Frau im Bereich der sogenannten Rentnerbank tatkräftig gestritten. Ein jugendlicher Radfahrer aus Lohne wurde darauf aufmerksam und wollte bei der Auseinandersetzung der jungen Frau, die geschlagen wurde, zu Hilfe kommen. Daraufhin wandte sich ihr Kontrahent an den Radfahrer und schlug so dann auf ihn ein, wobei dieser Verletzungen im Gesicht erlitt, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Das ältere Paar wird als Zeuge gesucht, um die Tathandlung genau rekonstruieren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

