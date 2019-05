Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit von Dienstag, 28. Mai 2019, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 29. Mai 2019, 07.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus, Im Fang. Anschließend entwendeten die Unbekannten Schmuck und verzehrten einige Nahrungsmittel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Visbek - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 28. Mai 2019, 17.50 Uhr, bis Mittwoch, 29. Mai 2019, 07.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Schaufelbagger und einer Planierraupe je 100 Liter Dieselkraftstoff. Die Fahrzeuge befanden sich im genannten Tatzeitraum auf einer Baustelle, Varnhorn. Es entstand Sachschaden in Höhe von 260 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht zu Mittwoch, 29. Mai 2019 entwendeten unbekannte Täter das amtliche Kennzeichen VEC-TZ 110 einer M-Klasse, die auf einem Parkplatz an der Dinklager Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 70 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

