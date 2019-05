Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfall

Am 20. Mai 2019, 10.49 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen/Oldenburg mit seinen Pkw die Lindenstraße in Damme. Da der Pkw-Fahrer eine Parkplatzeinfahrt verpasste, hielt er an und setzte zurück. Hierbei prallte er gegen den hinter ihm stehenden Pkw einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin aus Osnabrück, welche ebenfalls die Lindenstraße befuhr. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 20. Mai 2019 kam es gegen 12.15 Uhr auf einem Parkplatz am Rathausplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren den KIA Ceed eines 26-jährigen Dinklagers. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

