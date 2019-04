Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall an Bahnübergang

Am Donnerstag, 25. April 2019, kam es um 09.40 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang an der Lodberger Straße und dem Weldemannsweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen wollte mit seinem Porsche-SUV vom Weldemannsweg aus auf die Lodberger Straße auffahren. Er überquerte hierzu den Bahnübergang und übersah vermutlich die Rotlicht anzeigende Signalanlage. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Zug der emsländischen Eisenbahn. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 50000 Euro. Am Zug entstand außer oberflächlicher Beschädigungen kein Schaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25. April 2019, kam es zwischen 09.30 und 10.10 Uhr in der Falkenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren ein Audi A5 Cabriolet, das auf einem Parkstreifen abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 3000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

