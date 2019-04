Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Mittwoch, 20. Februar 2019, 00.00 Uhr, bis zum 02. April 2019, 20.00 Uhr, das Vereinsheim eines Modellbootvereins, Hinter der Burgwiese. Es wurde ein Schild abgerissen. Außerdem wurde die Steganlage beschädigt und das Gebäude mit Edding beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 02. April 2019, gegen 15.00 Uhr, auf der Fahrt von Scharrel kommen in Richtung Strücklingen in Höhe der Hauptstraße 460 einen in einer Parkbucht geparkten Opel Astra Kombi. Der Außenspiegel des geparkten Pkw wurde dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

