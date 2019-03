Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Friedliche Schülerversammlung

Unter dem Motto "FridaysForFuture" fand am 15. März 2019, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr in Cloppenburg eine Versammlung von Schülern/-innen statt. Die Auftaktkundgebung fand im Cloppenburger Stadtpark statt. Anschließend führte die Versammlung durch die Cloppenburger Innenstadt (Cityring). Mit einer Abschlusskundgebung vor dem Rathaus wurde die Versammlung gegen 11.00 Uhr beendet. Insgesamt nahmen etwa 300 Schüler/-innen an dieser völlig friedlichen Versammlung teil.

