POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 02.-03.03.2019

Friesoythe - Fahren unter BtM-Einfluss

Am Samstagmorgen, gegen 00:05 Uhr, stoppte eine Streife der Polizei Friesoythe einen 18-jährigen Friesoyther mit einem Kleinkraftrad 25 km/h auf der Ellerbrocker Straße in Friesoythe. Während der Kontrolle ergab in Drogenvortest, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswirdrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen, gegen 01:20 Uhr, wurde ein 27-jähriger Friesoyther mit seinem PKW auf der Willohstraße in Friesoythe durch eine Streife der Polizei Friesoythe kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Friesoyther nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

