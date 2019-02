Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27. Februar 2019 befuhr ein 24-jähriger Löninger gegen 00.20 Uhr mit seinem VW Caddy die Bundesstraße 213, obwohl nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Sonntag, 24. Februar 2019, befuhr ein 71-Jähriger aus Gehrde gegen 17.15 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Böener Straße in Richtung stadtauswärts und fuhr hier auf einen verkehrsbedingt haltenden 49-jährigen Motorradfahrer aus Löningen auf. Der Löninger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Lastrup - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 26. Februar 2019 fuhr eine 31-jährige Lastruperin gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Alten Reichsstraße kommend nach rechts auf die Vlämische Straße und übersah hierbei den auf dem Radweg in Richtung Ortsmitte fahrenden 81-jährigen Fahrradfahrer aus Lastrup. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. Februar 2019 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 15.10 Uhr bis 15.30 Uhr beim rückwärts Ausparken die Eingangstür einer Spielothek an der Mühlenstraße. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

