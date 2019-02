Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Polizeiliche Bilanz zum Dammer Carneval 2019

An drei Tagen und Nächten, vom 23. Bis 25. Februar 2019, feierten die Dammer und ihre Gäste ihren jährlichen Carneval. Das Fest wurde durch ein zugeschnittenes Einsatzkonzept der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta begleitet. Angesichts der günstigen Witterungsbedingungen nahmen zeitweise bis zu 40000 Besucher an den Feierlichkeiten und Umzügen teil. In Anbetracht dieser hohen Besucherzahlen fällt aus Sicht der Polizei die Bilanz zu allen Tagen und Nächten positiv aus, auch wenn es vereinzelt zu Einsätzen gekommen ist. Hierunter fielen größtenteils Körperverletzungs- und einzelne Diebstahlsdelikte. Das geringe Aufkommen an Straftaten im Kontext des Dammer Carnevals 2019 zeigt aus Sicht der Polizeiinspektion Clopppenburg/Vechta deutlich, dass es sich um eine friedliche Veranstaltung gehandelt hat. Der Leiter dieses Einsatzes, Polizeirat Jens Werner, fügte dem hinzu: "Es ist schön, wenn die polizeiliche Präsenz im Veranstaltungsraum positiv wahrgenommen wird. So erfreute mich besonders, dass sich viele Besucherinnen und Besucher des Dammer Carnevals 2019 bei den Einsatzkräften der Polizei für ihre Arbeit bedankten".

