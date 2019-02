Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Kennzeichen gestohlen

Am Montag, 25. Februar 2019, wurde durch einen bislang unbekannten Täter um 08.40 Uhr das hintere Kennzeichen OS-RV 662 eines Daewoo gestohlen, der in der Lindenstraße geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme - Pkw zerkratzt

Am Sonntag, 24. Februar 2019, zerkratzte zwischen 02.00 und 08.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter drei Pkw, einen Kia Picanto, einen Mercedes und einen Ford Focus, die in einer Tiefgarage in der Straße Weizenkamp standen. Es wurden die Fahrer- und Beifahrerseiten zerkratzt, wodurch Sachschaden in Höhe von jeweils 1500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 22. Februar 2019, 21.30 Uhr, und Samstag, 23. Februar 2019, 00.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen VW Golf, der in der Straße Berliner Ring abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

