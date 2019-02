Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Essen (Oldb.) - Polizeistation Essen vorübergehend im Rathaus untergebracht

Wegen eines Wasserrohrbruches werden die Beamten der Polizeistation Essen vom 01. März 2019 bis voraussichtlich 30. April 2019 in Räumlichkeiten des Rathauses Essen in der Peterstraße 7, 49632 Essen/Oldb. untergebracht. Der Zugang zu den Räumlichkeiten befindet sich auf der Rückseite des Rathauses. Telefonisch bleiben die Polizeibeamten unter der Rufnummer 05434-3955 erreichbar.

Emstek - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 24. Februar 2019, 19.30 Uhr, und dem 25. Februar 2019, 06.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Rückscheinwerfer eines Ford Mondeo, der im Eichenkamp geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 25. Februar 2019, befuhr um 09.25 Uhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek mit seinem Pkw die Alte Bundesstraße in Richtung Emstek. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug, das auf dem Dach liegend stehen blieb. Der Mann verletzte sich hierbei leicht und wurde durch Rettungskräfte versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

