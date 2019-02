Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Von Donnerstag, 14. Februar 2019, 23.30 Uhr, bis Freitag, 15. Februar 2019,10.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Kuhmarkt, einen roten Pkw VW Golf, indem sie die Beifahrerseite im hinteren Bereich zerkratzten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Holdorf - Diebstahl einer Dekosäule

Am Samstag, 16. Februar 2019, zwischen 08.45 Uhr und 11.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Bahnhofsallee eine Säule in Rostoptik im Wert von 85 Euro. Die Säule mit der Inschrift "Wo sich dein Herz wohlfühlt ist dein zuhaue" stand vor dem Eingang eines Wohnhauses. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Damme - Einbruch in Backshop

Im Zeitraum von Sonntag, 17. Februar 2019, 11.30 Uhr, bis Montag, 18. Februar 2019, 05.40 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Backshop an der Mühlenstraße ein. Die Seiteneingangstür wurde gewaltsam geöffnet, eine Schrank aufgebrochen und Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Holdorf - Dachstuhlbrand

Am 18. Februar 2018 geriet aus bislang ungeklärter Ursache an der Straße Im Tiefengrund ein Dachstuhl über einer Garage in Brand. Daneben gelagertes Kaminholz und Mülltonne fingen ebenfalls Feuer. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Holdorf - Batterien von Hydraulikbagger entwendet

In der Zeit von Freitag, 15. Februar 2019, 17.00 Uhr, bis Montag, 18. Februar 2019, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter bei einem am Gewerbering abgestellten Hydraulikbagger die beiden Batterien im Wert von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell