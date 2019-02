Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln - Werkzeug entwendet

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 16. Februar 2019, 19.00 Uhr, bis Montag, 18. Februar 2019, 06.50 Uhr, einen an der Beethovenstraße abgestellten Transporter auf und entwendeten ein Bolzenschußgerät sowie eine Schleifgiraffe. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

Cloppenburg - Fenster an Schule beschädigt

Bislang unbekannte Täter warfen in der Zeit von Freitag, 15. Februar 2019, 14.00 Uhr, bis Montag, 18. Februar 2019, 08.00 Uhr, eine Fensterscheibe einer Grundschule an der Wilke-Steding-Straße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 16. Februar 2019, 20.00 Uhr, bis zum 17. Februar 2019, 09.00 Uhr, kam es an der Oderstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der einen dunklen Daimler gefahren haben könnte, touchierte hier eine Mauer, welche dadurch beschädigt wurde. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

