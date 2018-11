Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 17. November 2018, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 18. November 2018, 16.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Goldenstedt, Wildeshauser Straße, in ein Wohnhaus ein. Es wurde außerdem in ein angrenzendes Nebengebäude, das als Büro genutzt wird, eingebrochen. Sämtliche Räume werden nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 18. November 2018, 16.05 Uhr, befuhr ein 47-jähriger aus Lohne mit seinem Pkw den Bergweg in Fahrtrichtung Vechtaer Straße. Eine 26-jährige Lohnerin beabsichtigte zeitgleich mit ihrem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf den Bergweg zu biegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden Pkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von etwa 5000 Euro entstand. Der 47-jährige Lohner und dessen Beifahrer, ein 47-jährhiger Lohner, erlitten leichte Verletzungen.

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Freitag, 16. November 2018, 17.00 Uhr, bis Montag, 19. November 2018, 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen VEC-HH 169 eines Pkw, der am Brägeler Ring geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 60 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch in Pkw

In der Zeit von Samstag, 17. November 2018, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 18. November 2018, 10.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter einen Pkw VW Golf, der an der Welper Straße geparkt war, aufzubrechen. Der Versuch misslang. Zu einem Eindringen in den Pkw kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Goldenstedt - Pkw beschädigt

Am 17. November 2018 beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.15 Uhr einen vor einer Gaststätte an der Hauptstraße abgestellten Pkw Dacia. Der Pkw wurde gleich an mehreren Stellen zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Nacht zu Montag kam es in Visbek, Kokenmühle, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford Kuga. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

