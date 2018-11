Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - schwerer Raub

Am Freitag, 16. November 2018 kam es gegen 23.00 Uhr an der Bahnhofstraße im Ortsteil Langenberg zu einem schweren Raub auf eine 35-Jährigen aus Ottersberg. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich der 35-Jährige als Beifahrer in dem Pkw einer 31-jährigen aus Brinkum. Zwei bislang unbekannte maskierte Täter sollen die Fahrerin nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Pkw zum Anhalten genötigt haben. Anschließend soll der 35-Jährige unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert worden sein, den Pkw zu verlassen. Im weiteren Verlauf soll es zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem der der 35-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Auch sollen mehrere Schüsse gefallen sein, die vermutlich in die Luft erfolgten. Letztlich wurde dem Opfer eine Umhängetasche entwendet. Die Unbekannten flüchteten in einem Pkw in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Hintergründe zur Tat sind unklar. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

