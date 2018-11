Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Rindenmulch in Brand geraten

Am 17. November 2018 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 22.42 Uhr ein Rindenmulchhaufen auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war mit zwei Fahrzeugen und 11 Kameraden vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt, dürfte jedoch gering sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 16. November 2018 befuhr ein 23-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden gegen 19.10 Uhr mit seinem Pkw die Bersenbrücker Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Dinklage - unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 17. November 2018 befuhr ein 29-jähriger Holdorfer gegen 15.52 Uhr mit seinem Mofa den linksseitigen Gehweg der Bahnhofstraße. Beim Kreuzen der Fahrbahn übersah er eine aus Richtung Samskamp kommende 55-jährige Dinklagerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Mofa und dem Toyota der Dinklagerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mofafahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,33 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17. November 2018 befuhr ein 61-Jähriger aus Albstadt gegen 18.40 Uhr mit seinem VW Passat die Hagener Straße in Richtung Leristraße und missachtete an der Kreuzung Lüscher Straße die Vorfahrt eines 66-jährigen Vechtaers, der mit einem Ford Focus unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 66-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro.

