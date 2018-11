Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Sachbeschädigung

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Samstag, 17. November 2018, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 18. November 2018, 14.09 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Scheibe einer Bushaltestelle am Grünen Weg. Weiterhin wurde ein dort befestigter Mülleimer entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Damme - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 18. November 2018, um 03.40 Uhr, ereignete sich auf dem Vorplatz einer Sporthalle an der Schützenstraße eine gefährliche Körperverletzung. Ein 23-Jähriger aus Damme schlug einem 25-Jährigen Dammer grundlos mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel. Anschließend trat er gemeinsam mit einem 18-Jährigen aus Damme auf das auf dem Boden liegende Opfer mit Füßen ein. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen, konnten jedoch im Rahmen der Ermittlungen im Stadtgebiet Damme aufgegriffen werden. Eine weitere bislang unbekannte Person behinderte die eingesetzten Rettungskräfte bei der Erstversorgung des Opfers, welches anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 15. November 2018, 13.00 Uhr, bis 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Bisamsteig" in Goldenstedt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford Mondeo und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden befindet sich am vorderen, linken Kotflügel in Form von Kratzern und beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt unter der Tel.-Nr. 04444-2680 in Verbindung zu setzen.

