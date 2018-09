Cloppenburg/Vechta (ots) - PI Cloppenburg / Vechta Bahnhofstraße 62 49661 Cloppenburg

Cloppenburg - Diebstahl einer Handtasche Am Dienstagmorgen, gegen 09.25 Uhr, griff ein unbekannter Täter durch ein geöffnetes Fenster eines Reisebüros an der Lange Straße und entwendete eine abgestellte Damenhandtasche. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Rtg. Dechant-Brust-Straße. Der Täter wird auf ca. 35-40 Jahre geschätzt, trug eine braune Hose und eine schwarze Jacke. Er wirkte ungepflegt und hatte hellbraune, gelockte, kurze Haare. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann wendet sich bitte an die Polizei Cloppenburg ( Tel.: 04471-18600 ).

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt Am Dienstagabend, gegen 18.40 Uhr, stoppte eine Funkstreife einen 32-jährigen Emsteker welcher ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke unterwegs war. Zudem war das Fahrzeug abgemeldet, die Kennzeichen ohne Gültigkeit und es lagen 2 Haftbefehle gegen den Mann vor. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und der Mann wurde umgehend der nächstgelegenen JVA zugeführt.

Cloppenburg - Drogenfahrt Ebenfalls am Dienstag, gegen 14.55 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann aus Cloppenburg einer Kontrolle unterzogen. Dieser steht in Verdacht seinen Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Essen ( OL ) - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem Am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, kam es auf der Lange Straße in Höhe Burgstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 52-jährige Essener Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die 52-jährige Pkw-Führerin aus Essen hatte die Vorfahrt des Motorrades missachtet. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bikes Am Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, wurde an der Burgstraße ein E-Bike mit Satteltaschen an einer Hauswand abgestellt. Wenige Minuten später wurde der Diebstahl des Rades bemerkt. Zeugen werden gebeten die Polizei in Cloppenburg zu informieren ( Tel.: 04471-18600 ).

Stand: 12.09.2018, 08.30 Uhr.

Glandorf, PHK

