Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 09. September 2018, 12.30 Uhr, bis Montag, 10. September 2018, 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen, VEC-DM 605, eines Ford Focus, der an der Straße Im Krimpel geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - 12-Volt-Batterie aus Radlader entwendet

In der Zeit von Freitag, 07. September 2018, 14.00 Uhr, bis Montag, 10. September 2018, 15.05 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf ein Betriebsgelände an der Bersenbrücker Straße und entwendeten dort eine 12-Volt-Batterie aus einem Radlader. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Damme - Versicherungskennzeichen entwendet

Am 10. September 2018 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 07.45 Uhr bis 13.20 Uhr das Versicherungskennzeichen, 630 TVV (Blau), eines Kleinkraftrades, das an der Schützenstraße auf dem "Rollerparkplatz" der dortigen Schule abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Fernseher entwendet

In der Zeit von Samstag, 08. September 2018, 16.30 Uhr, bis Montag, 10. September 2018, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem verschlossenen Ausstellungszelt der Jobmesse, die auf dem Stoppelmarkt stattfand, einen LED Samsung Fernseher im Wert von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

