Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Diebstahl eines Hochdruckreinigers

In der Zeit von Freitag, 07. September 2018, 23.30 Uhr, bis Samstag, 08. September 2018, 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Garten am Vehnweg einen Hochdruckreiniger (Parkside) im Wert von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am 10. September 2018 befuhr ein 29-jähriger Cloppenburger gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw, Daimler, Chrysler, die Anemonenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Garrel - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 10. September 2018 befuhr eine 38-jährige Garrelerin gegen 07.35 Uhr mit ihrem Pkw, VW Golf, die St.-Johannes-Straße in Richtung Pfarrer-Landgraf-Straße. In Höhe der Grundschule wollte die 38-Jährige an einem BMW vorbeifahren, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Beim Passieren öffnete ein sechsjähriges Kind aus Garrel die Tür hinten links, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das Kind fiel dabei aus dem Auto und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 07. September 2018, 17.00 Uhr, bis zum 10. September 2018, 09.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw, VW Golf Variant. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Sonntag, 09. September 2018, 19.00 Uhr, bis Montag, 10. September 2018, 06.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, KIA, Der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Wallfahrtsweg geparkt war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

