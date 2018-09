Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - gefährliche Körperverletzung/Zeugenaufruf

Eine 48-jährige Lohnerin wurde auf dem Stadtfest Lohne (Marktstraße, vor der Hauptbühne) von einer unbekannten weiblichen Person umgeschubst und mit beschuhten Füßen getreten. Sie erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde mittels RTW in Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Täterin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne, Tel.: 04442/9216-0, in Verbindung zu setzen

