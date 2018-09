POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe/Altenoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 07. September 2018, 13.30 Uhr, bis Montag, 10. September 2018, 07.15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Fenster eines Schulgebäudes an der Schulstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Lager

In der Zeit von Samstag, 08. September 2018, 12.00 Uhr, bis Montag, 10. September 2018, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Lager an der Mühlenstraße ein und entwendeten etwa 100 Hygienepaletten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

