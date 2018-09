Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Briefkasten beschädigt

Am Samstag, 08. September 2018, um 22.45 Uhr, zündeten bislang unbekannte Täter einen in einem Briefkasten an der Großen Straße einen sogenannten "Polenböller". Der Briefkasten wurden dadurch zerstört. Der Sachschaden beträgt etwa 75 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 07. September 2018, um 17.31 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Düsseldorf die Dinklager Straße in Richtung Holdorf. Kurz vor dem Kreisel übersah er den Bremsvorgang eines vorausfahrenden 28-jährigen Motorradfahrer aus Hörstel und fuhr auf. Hierdurch wurde das Motorrad auf einen weiteren Pkw einer 59-Jährigen aus Bersenbrück geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Von Samstag, 08. September 2018, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 09. September 2018, 13.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/Ausparken einen am Seitenrand geparkten blauen Pkw, VW, in Visbek, Stöckerberge. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek unter der Tel.-Nr. 04445-351 in Verbindung zu setzen.

