Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Jugendliche fassen Ladendieb

Am 05. September 2018 betrat ein 37-jähriger Cloppenburger gegen 17.48 Uhr einen Supermarkt an der Hauptstraße. Dort steckte er insgesamt neun Flaschen Spirituosen in seinen Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich. Ein Ladendetektiv sprach den Tatverdächtigen an, der jedoch nach kurzem Innehalten fußläufig flüchtete. Zufällig kamen dem Flüchtenden zwei Jugendliche aus Garrel (13 und 16 Jahre alt) entgegen. Den Jungs gelang es durch schnelles und umsichtiges Handeln, den Tatverdächtigen festzuhalten und diesen an einer weiteren Flucht zu hindern. Der Cloppenburger hatte Waren im Wert von etwa 113 Euro entwendet.

Cloppenburg - Zaun beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 07. September 2018, 13.00 Uhr, bis Montag, 10. September 2018, 07.00 Uhr, den etwa zwei Meter langen Palisadenzaun einer Schule am Eisenbahnweg. Außerdem wurde eine Steckdose an der Außenwand beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Pkw zerkratzt

In der Nacht zu Montag, 10. September 2018, zerkratzten unbekannte Täter einen Pkw, BWM, der an der Inselstraße geparkt war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell