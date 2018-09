Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl

Von Freitag, 07.09.2018, 18:00 Uhr bis Samstag, 08.09.2018, 11:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter im Falkenweg in Vechta eine folierte Europalette mit diversen Deko-Artikeln. Die Palette stand frei zugänglich außerhalb eines Dekorations-Geschäftes vor dem dortigen Lager. Der Schaden beläuft sich auf 2700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Visbek-Bonrechtern - Sachbeschädigung

Am Samstag, 08. September 2018, 15.15 Uhr, wurde bei Häckslerarbeiten in einem Maisfeld bei Visbek/Bonrechtern das Schneidwerk eines Mähdreschers durch eine im Feld befindliche Metallstange (vermutlich an einer Pflanze hängend) beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Arbeit musste daraufhin eingestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 06. September 2018, in der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr, stellte eine 18-Jährige aus Vechta ihren grauen Pkw der Marke, Ford, auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Einer Straße in Goldenstedt ab. An ihrer Wohnanschrift bemerkte sie Kratzer und Beulen an der Beifahrerseite ihres Pkw. Es ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher den geparkten Pkw beschädigt hat und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Freitag, 07. September 2018, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.35 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen an der Driverstraße in Vechta ordnungsgemäß geparkten Pkw, Peugeot. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

