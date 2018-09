POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 09.09.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 14.05 Uhr in Thüle auf der Glaßdorfer Straße ein spektakulärer Verkehrsunfall, der glücklicherweise einigermaßen glimpflich verlief. Ein 19-jähriger rumänischer PKW-Fahrer aus Garrel befuhr die Glaßdorfer Straße in Richtung Bösel. Nach Zeugenaussagen geriet der PKW-Fahrer plötzlich nach links von der Fahrbahn, prallte zunächst frontal gegen einen Straßenbaum und danach mit dem Heck des PKW gegen einen weiteren Straßenbaum. Anschließend schleuderte der PKW gegen zwei weitere Straßenbäume und kam schließlich auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Bösel zum Stehen. Der Motorblock wurde dabei auf den neben der Fahrbahn verlaufenden Fahrradweg geschleudert. Der junge PKW-Fahrer konnte nach dem Unfall sein Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde lediglich zur Beobachtung für eine Nacht im Krankenhaus Friesoythe aufgenommen. Am PKW entstand Totalschaden. Vier Straßenbäume wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 5000,- Euro.

