FW-EN: Viele Einsätze für die Feuerwehr am Sonntag durch Starkregen und Unwetter

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Wochenende im Dauereinsatz.

Am Samstagmorgen musste ein Gefahrenbaum am Gerhard-Kienle-Weg entfernt werden. Dieser versperrte eine Grundstückszufahrt. Gegen Mittag musste im Westender Weg eine Person aus einem Aufzug befreit werden.

Am Sonntag hatten die Einsatzkräfte mit dem starken Regen und dem Sturm zu kämpfen. Die Einsatzkräfte fuhren ab der Nacht sechs Einsätze, die in Zusammenhang mit Starkregen und Sturm standen. So waren mehrere Straßen unter Wasser und es waren zwei Bäume abgeknickt bzw. umgestürzt. Auch eine Ölspur musste abgestreut werden.

Das Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Sandsack wurde für eine größere, überörtliche Lage in Witten angefordert. Die Feuerwehr Herdecke lieferte hier ca. 400 befüllte Sandsäcke zur Verteidigung. Der letzte Einsatz konnte gegen 19:30 Uhr beendet werden.

