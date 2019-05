Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand in Küche

Sprockhövel (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Straße "Am Brelo" zu einem Schwelbrand in einer Küche. Ursächlich war nach bisherigen Informationen ein Defekt an einem Toaster. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 15:10 Uhr war der Brand bereits durch eine Person, die im Anschluss vom Rettungsdienst behandelt werden musste, gelöscht worden.

Durch die Feuerwehr wurde Spannungsfreiheit hergestellt und der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Nach 60 Minuten war der Einsatz beendet.

