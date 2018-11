FW-EN: Nachfrage an "Kinderfinder" hoch - Provinzial übergibt neue Aufkleber

Der Geschäftsstellenleiter Klaus Bottländer (Mitte) und Mitarbeiter Jannis Langwieler (rechts) ebenfalls Mitglied der Feuerwehr übergeben die Aufkleber an Albrecht van Well (links) den Leiter der Brandschutzerziehung und -aufklärung bei der Feuerwehr Sprockhövel. Bild-Infos Download

Sprockhövel (ots) - Es ist für Einsatzkräfte eine Meldung, die für maximale Anspannung sorgt: Wohnungsbrand, vermutlich noch Personen im Gebäude. Viele Faktoren beeinflussen nun die Lage, die sich der Feuerwehr vor Ort darstellt. Vor allem Kinder zählen im Ernstfall zu den Schwächsten. Sie wissen meist nicht, wie sie sich vor Rauch und Flammen schützen können und verstecken sich, anstatt auf sich aufmerksam zu machen. Für die Feuerwehr ist das ein Problem. Die dreieckigen reflektierenden Aufkleber "Kinderfinder" können den Rettungskräften die Suche erleichtern und signalisieren: Hier sind möglicherweise Kinder! Außen an der Zimmertür angebracht können sie im Ernstfall die entscheidenden Minuten liefern. Der PROVINZIAL Geschäftsstellenleiter Klaus Bottländer der Zweigstelle Sprockhövel-Haßlinghausen unterstützt die Feuerwehr bei der Brandschutzaufklärung und übergab am vergangenen Montag (05.11.18) erneut "Kinderfinder" an die Sprockhöveler Wehr. Die Aufkleber sollen vorrangig bei Veranstaltungen der Brandschutzerziehung in Kindergärten oder Schulen oder auf öffentlichen Veranstaltungen ihren Adressaten finden.

Wir bitten die lokalen Medien im Sinne der Brandschutzaufklärung über die "Kinderfinder" zu berichten. Das beigefügte Bild darf gerne honorarfrei für redaktionelle Zwecke verwendet werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Max Blasius

Telefon: +49 163 8647373

E-Mail: max.blasius@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell