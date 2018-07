FW-EN: Flori-Fete 2018 vom 6.- 8.7.2018

Sprockhövel (ots) - Das Festwochenende des Löschzugs Gennebreck beginnt am Freitagabend (06.07.2018) ab 20:30 Uhr. Zum zwölften Mal steht die geschmückte Fahrzeughalle zum Abtanzen bereit. Die Grill- und Bierstände sind geöffnet und dazu werden auch wieder karibische Cocktails serviert. Zudem wird das 2. Viertelfinale der WM 2018 ab 20:00 übertragen.

Der Samstagnachmittag (07.07.2018) ab 15:00 Uhr ist das Highlight für alle größeren und kleineren Kinder, aber auch die Eltern, Großeltern, Familie und Freunde kommen bei Kaffee und Kuchen, warmen Speisen und kalten Getränken nicht zu kurz. Selbstverständlich wird auch das 3. Viertelfinale der WM 2018 ab 16:00 Uhr übertragen.

Der Samstagabend ab 20:00 Uhr steht ganz im Zeichen von Rock & Pop und Fußball. Zur Übertragung des 4. Viertelfinales der WM 2018 spielt parallel eine Coverband "Flieger reloaded" groß auf.

Der Sonntag (08.07.2018) startet um 10:00 Uhr mit unserem traditionellen Gennebrecker Bauernfrühstück mit allem, was zu einem zünftigen Bauernfrühstück dazu gehört. Essen und klönen in gemütlicher Atmosphäre. Ab 11:00 Uhr begleitet der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel das Frühstück sowie auch den Frühschoppen in bekannter Weise mit einem Medley ihres Repertoires. Wie in den vergangen Jahren müssen die "drei tollen Tage" gegen 14:00 Uhr ausklingen.

Wir bitten die lokalen Medien die Flori-Fete entsprechend anzukündigen und, wenn möglich, einen Reporter zu entsenden.

