FW-EN: Sirenenalarm am Ostersonntag für Wetteraner Wehr

Am Ostersonntag heulten um 14:57 Uhr die Sirenen in Wetter. Für die Löschzüge Alt-Wetter und Volmarstein / Grundschöttel lautete die Alarmmeldung "Am Wilshause, Dachstuhlbrand".

Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nach kurzer Zeit am Einsatzort eintrafen, war im Dachbereich eines Einfamilienhauses eine Rauchentwicklung wahrzunehmen. Der Einsatzleiter ließ sofort eine genauere Erkundung einleiten. Parallel dazu wurde ein Löschangriff aufgebaut und die Drehleiter in Stellung gebracht. Ein Trupp begab sich zur Kontrolle des betreffenden Bereiches mit einer Wärmebildkamera in das Gebäude.

Die Erkundung ergab, dass zum Glück kein Feuer für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Aus einer Verbindungsleitung zwischen zwei Solarpanelen entwich aufgrund eines technischen Defektes ein Teil der Betriebsflüssigkeit der Solaranlage und verdampfte dort im Bereich des Daches.

Um die Temperatur der Anlage herunter zu kühlen, wurde ein C-Rohr über den Korb der Drehleiter vorgenommen. Nachdem diese Maßnahme Erfolg verzeichnete, wurde die schadhafte Stelle der Solaranlage provisorisch abgedichtet. Ein herbei gerufener Installateur kümmert sich nun weiter um die Reparatur der Anlage.

Nach eineinhalb Stunden konnten alle Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wieder einrücken und das unterbrochene Osterkaffeetrinken fortsetzen.

