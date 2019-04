Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Wochenende

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug Alt-Wetter und die Drehleiter wurden am Freitagmittag, 12.04.2019 um 12:45 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Gebäude der Sparkasse in der Kaiserstraße alarmiert. Nach einer kurzen Erkundung durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp konnte auch schon Entwarnung gegeben werden. Bei Bauarbeiten in der ehemaligen Schalterhalle hatte durch eine massive Staubentwicklung ein Rauchmelder im Zwischenflur ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Hausmeister übergeben. Die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.

Der Löschzug Alt-Wetter wurde am Sonntag, 14.04.2019 um 18:04 Uhr zu einem Containerbrand in der Wasserstraße alarmiert. Direkt am Wertstoffhof des Stadtbetriebes war aus ungeklärter Ursache der Inhalt eines Papiercontainers in Brand geraten. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht und die nebenstehenden Container wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und vorsorglich mit Wasser benässt. Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden. Die örtliche Polizei war ebenfalls vor Ort.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" verwendet werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell