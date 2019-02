Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldeanlage und aufmerksame Mitarbeiter verhindern schlimmeres

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschzüge II (Volmarstein / Grundschöttel) und III (Wengern / Esborn) wurden heute um 09:33 Uhr zu einem Brandmeldealarm bei der Firma AHE im Gewerbegebiet Am Nielande alarmiert. Schon auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass es im Bereich der Papierhalle tatsächlich ein Feuer geben sollte, sodass durch die Kreisleitstelle in Schwelm Vollalarm (digitale Meldeempfänger und Sirene) für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) gegeben wurde. Durch die Mitarbeiter wurden vor Ort schon erste Löschmaßnahmen ergriffen und Rauchabzüge geöffnet, bevor diese die Halle verlassen hatten. Sieben betroffene Mitarbeiter wurden durch den Rettungsdienst und der Feuerwehrärztin untersucht, wovon zwei davon mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen gebracht wurden. Durch das schnelle, aber auch nicht ungefährliche Eingreifen der Mitarbeiter konnte ein weitaus größerer Schaden verhindert werden, so der Einsatzleiter und Leiter der Feuerwehr Ralf Tonetti.

Durch die ersten Trupps unter Atemschutz konnte festgestellt werden, dass es in einem Bereich eines Förderbandes für Altpapier aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen war, von welchem anfangs eine starke Rauchentwicklung ausging. Das Feuer konnte schon nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können, musste das Förderband mit schwerem technischem Gerät geöffnet werden. Parallel unterstützen Mitarbeiter bei der Öffnung der Maschine. Durch die Einsatzkräfte und Mitarbeiter wurde die Maschine nach der Öffnung leer geräumt und das Papier ins Freie transportiert. Letzte Glutnester konnten so gezielt abgelöscht werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat zu keiner Zeit bestanden so ein Sprecher der Feuerwehr.

Während der Löschmaßnahmen wurde durch die Einsatzkräfte auch ein Nagetier aus der Halle gerettet, welches anschließend der Natur übergeben werden konnte.

Nach den Restarbeiten fingen die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten an und durch den Betreiber wird die Nacht über eine Brandsicherheitswache gestellt. Nach den letzten Aufräumarbeiten an den Gerätehäusern konnte der Einsatz gegen 16:30 Uhr für alle beendet werden.

Während des kompletten Einsatzes wurden alle Einsatzkräfte durch die Firma AHE mit Verpflegung versorgt. Hierzu ein riesengroßes Dankeschön an Johannes Einig als Geschäftsführer und seine Mitarbeiter.

Der Grundschutz für eventuelle Folgeeinsätze im Stadtgebiet Wetter (Ruhr) wurde zunächst durch die Feuerwehr Witten Löscheinheiten Bommern und Hölzer übernommen und anschließend durch den Löschzug Alt-Wetter.

