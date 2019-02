Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Fahrsicherheitstraining beim ADAC

Wetter (Ruhr) (ots)

An den letzten beiden vergangenen Wochenenden befand sich jeweils eine Gruppe des Löschzuges Alt-Wetter beim Fahrsicherheitstraining des ADAC in Grevenbroich.

Die Teilnahme erfolgte dieses Mal mit den privaten Fahrzeugen der Kameradinnen und Kameraden. Da Einsätze zu jeder Tages- und auch Jahreszeit zu erwarten sind und sich die Kameradinnen und Kameraden mit ihren privaten PKWs auf den Weg zum Gerätehaus machen, ist es besonders wichtig, auch im Umgang mit den eigenen Fahrzeugen sicher zu sein und diese in jeglichen Situationen, die die Teilnahme am Straßenverkehr - vor allem unter erhöhtem Druck - mit sich bringt, zu beherrschen.

Neben der Besprechung und Ausarbeitung theoretischer Grundlagen und Basics wurden dann vor allem in der Praxis viele Situationen an verschiedenen Stationen durchlaufen, die allen Fahrerinnen und Fahrern die Grenzen der Fahrzeuge, aber auch Sicherheit im Umgang mit diesen in brenzligen Situationen vermittelt haben.

An dieser Stelle gilt dem Förderverein des Löschzuges Alt-Wetter, der die gesamten Kosten des Fahrsicherheitstrainings für alle Teilnehmer übernommen hat, ein besonders großer Dank.

