FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Tür und Papiercontainerbrand

Die Löschgruppe Wengern wurde am Freitagabend, 15.02.2019 um 20:23 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Varneystrasse alarmiert. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Nach Abschluss der rettungsdienstlichen Behandlung wurde der Rettungsdienst noch beim Transport zum Fahrzeug unterstützt. Die ehrenamtlichen neun Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer Stunde beenden.

Der Löschzug Alt-Wetter wurde dann in der Nacht zum Samstag, 16.02.2019, um 02:52 Uhr zu einem "bekannten Stammkunden" alarmiert. Wieder mal brannte der Inhalt eines Altpapiercontainers in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde der Container geöffnet und anschließend mit Wasser abgelöscht. Zum Abschluss wurde der komplette Container noch mit Schaum geflutet und die nebenstehenden Container nass gemacht. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass auch hier die ausgerückten elf ehrenamtlichen Einsatzkräfte nach einer guten Stunde zurück in ihre Betten konnten.

