FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und Person hinter verschlossener Tür

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitagmorgen um 09:13 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Internat in Grundschöttel, Am Grünewald, alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte auch schnell Entwarnung gegeben werden. Bei Bohrarbeiten hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Der Bereich wurde vorsorglich noch kontrolliert und der Einsatz anschließend beendet. Die letzten Kräfte kehrten nach einer guten halben Stunde an die Standorte zurück.

Weiter ging es für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) um 10:12 Uhr in der Waldenburger Strasse. Hier öffnete eine Bewohnerin dem Pflegedienst nicht die Haustür. Durch die ausgerückten ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde die Tür schadenfrei geöffnet und die Person zur weiteren Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben. Die ausgerückten Kräfte konnten den Einsatz nach guten 25 Minuten beenden.

