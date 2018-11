FW-EN: Wetter - vier Einsätze innerhalb von 24 Stunden für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Löschzug II (Volmarstein / Grundschöttel) wurde am Mittwoch, 14.11.2018 um 14:06 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte allerdings nicht mehr tätig werden und der Einsatz wurde um 14:35 Uhr abgebrochen.

Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am Mittwochnachmittag um 16:20 Uhr zu einem Lkw-Brand auf der Grundschötteler Straße alarmiert. In Höhe des Kreisverkehrs war aus einem Lkw Qualm aufgestiegen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden, denn es handelte sich lediglich um austretendes Kühlwasser aus dem Fahrzeug. Der Bereich wurde vorsorglich noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert, aber weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich, sodass dieser Einsatz nach einer halben Stunde abgebrochen werden konnte.

Die Löschgruppe Grundschöttel wurde am Mittwochabend um 20:06 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Schlundermannstraße alarmiert. Aus einer defekten Warmwasserleitung lief Wasser in das Kellergeschoss. Das Wasser wurde mit einem Eimer aufgefangen und durch die Hausverwaltung wurde ein Handwerker verständigt. Für die ausgerückten neun Einsatzkräfte war der Einsatz nach einer halben Stunde beendet.

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Donnerstagmittag um 12:36 Uhr zu einem Gasgeruch am alten Bahnhof Volmarstein auf der Hagener Straße alarmiert. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein gasähnlicher Geruch aus einem Kanalschacht festgestellt werden. Sofort wurden die Kanalschächte durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Messgerät kontrolliert. Hier konnten zunächst keine Ergebnisse festgestellt werden. Durch das Versorgungsunternehmen, AVU, wurden ebenfalls negative Messungen durchgeführt. Da alle Messungen ergebnislos waren, wurde die Einsatzstelle abschließend an die Kanalabteilung des Stadtbetriebes übergeben. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Verkehr, durch die Polizei, einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Ebenfalls im Einsatz war der städtische Rettungsdienst. Die letzten Einsatzkräfte konnten den Einsatz gegen 14:00 Uhr mit der Ankunft am Gerätehaus beenden.

