Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Gevelsberger Feuerwehr wird zu einem Brandeinsatz gerufen.

Gevelsberg (ots)

Am Freitagabend wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einem gemeldeten Feuer in einer leerstehenden Industriehalle im Bereich der Mühlenstraße gerufen. Vor Ort konnte der Brandherd dann schnell lokalisiert werden. Ein in der Halle stehender PKW brannte in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand daraufhin mit einem C-Rohr und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Nach einer Stunde war der dortige Einsatz beendet. Alle drei Löschzüge sowie die Kräfte der Hauptwache waren bei diesem Einsatz beteiligt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

