FW-EN: PKW-Brand

Am Dienstag ( 21.01.2020 ) um 16.09 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem PKW-Brand in die Straße Am alten Schacht alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum des PKW´s in Vollbrand. Das Feuer wurde von einem Trupp unter schwerem Atemschutz mittels Schnellangriff gelöscht, nach Kontrolle mit einer Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle an die anwesende Polizei übergeben.

Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und 8 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren Einsatzkräfte der Häuser sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war um 17.15 Uhr beendet.

