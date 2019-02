Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter verschlossener Wohnungstür

Ennepetal (ots)

Am 26.02.2019 um 12:58 Uhr rückten von der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal das Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie die Drehleiter mit dem Stichwort "P-Tür" zu einem Wohnhaus an der Wilhelmshöherstraße aus; unterstützt von einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug. Vor Ort konnte der Wohnungsinhaber die Tür jedoch wohlauf und selbstständig öffnen, so dass der Einsatz der 6 Feuerwehrbeamten sowie der Kollegen vom Rettungsdienst und der Polizei ohne weiteres Tätigwerden bereits um 13:16 Uhr beendet werden konnte.

